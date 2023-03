Tempesta di vento e la stele distrutta

Chi sorvolò il territorio versiliese la mattina del 5 marzo 2015, stentò a credere ai propri occhi. In certe zone pinetate e boschive, erano più gli alberi caduti che non quelli in piedi. Un disastro. Migliaia di piante abbattute dalla furia del vento, strade bloccate da tronchi e rami, case e aziende danneggiate, impianti sportivi in ginocchio, pali dell’energia elettrica piegati e quindi diverse zone erano al buio, telefoni in tilt, serre del comparto ortoflorovivaistico azzerate. Sì, proprio un disastro, di fronte al quale la gente rispose usando soprattutto olio di gomito e voglia di ripartire subito, perché marzo è da sempre il mese in cui si comincia a preparare la stagione estiva, quella che in molti comparti è fondamentale per muovere le leve dell’economia. Per fortuna, non ci furono vittime. Solo qualche ferito leggero. In quella notte da tregenda, ci fu anche un altro danno, particolarmente doloroso, che colpì nel profondo dell’animo anche la memoria di tutti i versiliesi: a Sant’Anna di Stazzema il vento mandò in frantumi anche la stele marmorea dove erano scolpiti i nomi della vittime della strage nazifascista del 12 agosto 1944. Fu proprio questa angosciosa scoperta che fece scoccare la scintilla di una mobilitazione fra la persone per far sì che quanto prima venisse ricostruito e soprattutto rimesso al posto. Un posto che è memoria collettiva, un punto fermo nella storia del nostro Paese. E fu così che come risposta a quel vento che – come le raffiche dei carnefici avevano ucciso 560 persone, molte donne e bambini – aveva distrutto uno dei simboli simbolo della strage, tantissime persone anche dall’estero (soprattutto dalla Germania....) manifestarono la volontà di contribuire con donazioni alla ricostruzione della stele. Il buon cuore della gente cominciò a battere forte. Ma poi fu l’associazione nazionale dei Funzionari di polizia a farsi carico della spesa per la nuova lapide che tornò a Sant’Anna l’anno dopo, proprio in un giorno simbolo della storia dell’Italia: il 25 aprile. La stele arrivò dal cielo, in elicottero. Quel giorno c’era in sole. La risposta atmosferica che serviva alla devastante notte di vento di un tredici mesi prima.