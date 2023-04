Telefonia Il Tar: "Sì al ripetitore" Comune condannato a pagare

Mentre prosegue la battaglia giudiziaria per il ripetitore della Iliad a Montiscendi, il Comune deve incassare una sconfitta per una vicenda simile che riguarda un’antenna destinata alla zona di Motrone. Il Tar ha dato infatti ragione alla società “Infrastrutture wireless Italia“ di Milano, la quale a febbraio aveva fatto ricorso contro il diniego del Comune per l’installazione di un ripetitore. Questo perché il giudice ha ravvisato che gli uffici comunali in realtà all’inizio avevano espresso parere favorevole, salvo poi ripensarci. Ragion per cui il Tar ha accolto il ricorso della società, che ora di conseguenza ha di nuovo il titolo per mettere l’antenna, condannando il Comune a versare le spese di giudizio, pari ad oltre 3.500 euro. Un esito, per l’ente, non beneaugurante visto che la vicenda di Montiscendi ha un iter molto simile.