Telefoni in tilt Lettera al prefetto

Il sindaco Maurizio Verona denuncia il ripetersi di disservizi e i ritardi negli interventi in alcune località sugli apparati di telefonia fissa di Telecom e scriverà alla Prefettura e ai diversi livelli dello Stato per denunciare la discriminazione

verso i territori montani.

"Stiamo investendo da anni – commenta – con enormi sacrifici in una politica di promozione del territorio come luogo in cui poter goder di bellezze e della qualità dei nostri servizi di accoglienza turistica, ristoranti, attività ricettive, rifugi. Queste

propongono un’offerta di qualità ma per il turista diventa impossibile godere di questi spazi perché irraggiungibili".