Tecnologie 5 G e internet delle cose Finanziamenti a fondo perduto

Il programma di supporto alle tecnologie 5 G promuove il miglioramento dei servizi attraverso l’adozione di nuove tecnologie quali blockchain, intelligenza artificiale, Internet delle cose, edge computing e tecnologie quantistiche, prevede finanziamenti a fondo perduto per proposte progettuali di sperimentazione e ricerca applicata.

Attraverso centri di trasferimento tecnologico per far confluire le competenze delle Università con le richieste del mercato. I soggetti beneficiari sono gli enti pubblici in qualità di capofila. È indispensabile la partecipazione al progetto di una Università e un centro di ricerca pubblico o privato insieme con un’impresa con sede operativa sul territorio italiano. Il bando supporta progetti finalizzati al miglioramento dei servizi attraverso l’adozione delle tecnologie in modo da costituire dei ‘volani’ di sviluppo imprenditoriale sul territorio con particolare riferimento alle PMI ed alle startup innovative, per favorire il trasferimento tecnologico verso le imprese e renderle così competitive sui mercati: un modo concreto per procedere concretamente con un rapporto integrativo positivo fra studio ricerca e impresa.