Teatro inclusivo. Alle Scuderie via al laboratorio

Le Scuderie Granducali aprono le porte a Trame, un laboratorio teatrale inclusivo permanente che prenderà il via domani dalle 17 alle 19, con una lezione gratuita aperta a tutti. L’iniziativa è promossa da IF Prana con la cooperativa Le Briccole Special che, d’intesa con Comune e Fondazione Terre Medicee, porta sul territorio un’esperienza interessante. "Un’attività molto importante – commenta Davide Monaco, direttore generale della Fondazione Terre Medicee – tanto che abbiamo deciso di mettere a disposizione il teatro Scuderie Granducali perché, a fianco della stagione teatrale che presenteremo a breve, possa esserci anche un appuntamento dove ognuno può divenire protagonista, con una particolare attenzione alle persone con fragilità". Il progetto coniuga la professionalità ed esperienza della Compagnia IF Prana con la missione della cooperativa Le Briccole Special, impegnata da dieci anni in interventi socio educativi rivolti a minori e giovani adulti in disagio. "C’è un grande bisogno di condivisione e ascolto – spiega Caterina Simonelli, attrice e regista di IF Prana – ciò è indispensabile alla vita di comunità come alla relazione tra singoli e il teatro è uno strumento che ottimamente si presta a questo, Attraverso il training teatrale i partecipanti potranno conoscere se stessi, imparare a relazionarsi con gli altri sviluppando ascolto ed empatia". Dopo la presentazione di domani aperta a tutti, il laboratorio si svolgerà ogni lunedì dalle 17 alle 19. Ci si potrà iscrivere dai 12 anni in su, con un costo mensile di 50 euro, mentre per i ragazzi con fragilità è gratis. Info su WhatsApp al 388 9528236 o [email protected].