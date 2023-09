Teatro e psiche. La performance all’auditorium

Oggi alle 18 l’Auditorium S. Puccini di Torre del Lago ospita “Un bel dì vedremo. L’attesa è un destino?”, un racconto originale di Madama Butterfly, opera del compositore lucchese Giacomo Puccini. Sarebbe stato diverso il destino di Madama Butterfly se avesse potuto condividere le fragilità con uno psicoterapeuta? Avrebbe ugualmente scelto la strada della lunga attesa di Pinkerton? Quel tempo di speranza, a tratti gioiosa a tratti dolorosa era davvero nel suo destino? Queste domande fanno notare che la storia di Butterfly è in realtà molto più vicina a noi di quanto pensiamo; quante volte siamo rimasti anche noi in attesa di un “bel dì” che, forse, non è mai arrivato? Questo incontro singolare con l’opera pucciniana diventa un’esperienza che entra con prepotenza nelle nostre anime, dando l’opportunità di riflettere sulla nostra vita. Il racconto è affidato all’attore e regista Nicola Fanucchi, foto, è previsto l’intervento degli psicoterapeuti Giuseppina Tazzioli e Gian Paolo Del Bianco e l’esecuzione di alcune aree dell’opera interpretate dal soprano lucchese Silvana Froli accompagnata al piano da Stefano Adabbo.L’evento, a ingresso è gratuito è organizzato in collaborazione con la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini. L’iniziativa parte del Festival Musei del Sorriso organizzato dalla rete di musei aderenti al Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca coordinati dalla Fondazione Paolo Cresci - in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, l’Ufficio Ufficio Politiche scolastiche, culturali e della comunicazione istituzionale della Provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.