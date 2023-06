Teatro e didattica Lo "Sforzi" ai Nazionali

Riconoscimento prestigioso per la 2ªA del comprensivo "Sforzi", che nei giorni scorsi è stata invitata al teatro accademico di Bagni di Lucca per ritirare il premio per lo spettacolo "Semi", messo in scena alla Rassegna del teatro regionale. Gli studenti hanno conquistato il diritto di partecipare alla Rassegna nazionale di teatro per la scuola di Vimercate. La giuria è stata conquistata grazie a "uno spettacolo nello spettacolo, attori preparati e autonomi hanno trattato un tema sociale importante con leggerezza e forza distinguendosi attraverso questa produzione originale che ha saputo davvero gettare un seme di teatro scuola".

La pièce è ispirata all’albo illustrato "Ci chiamavano le mosche" di Calì e Quarello, che racconta la storia di un gruppo di ragazzi che devono sopravvivere in un mondo che è tutto cambiato rispetto a quello che avevano conosciuto gli anziani.

Ecco gli attori e le attrici che hanno conquistato la giuria: Massimo Janes Alessi, Irene Cerulli, Edoardo Cenami, Anna Dini, Edoardo Finelli, Mina Giannecchini, Beatrice Levach, Camilla Maffei, Matteo Marchetti, Roland Marku, Priscilla Menchini, Morgan Moiso, Nicol Morelli, Nadia Napolitano, Domenica Noemi Neglia, Tommaso Nocciolini, Anna Passavanti, Edoardo Poletti, Emma Poletti, Maria Sofia Poletti, Neil Puccinelli, Aurora Ragghianti, Matteo Rugani, Lorenzo Simi, Federico Traversa, Christian Volpi. I ragazzi sono stati guidati nella realizzazione dello spettacolo dai docenti Frati, Santucci e Traina, che collaborano da diversi anni in chiave multidisciplinare usando il teatro come strumento di conoscenza del sé e del noi e come luogo dove il gruppo classe si forma in un’ottica inclusiva.