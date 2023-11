Teatro dell’Olivo. Torna il festival su Shakespeare

Al Teatro dell’Olivo arriva la XIX edizione dello Shakespeare Festival."Con piacere ospitiamo il XIX Festival Shakesperiano una serie di appuntamenti – spiega l’assessore comunale alla cultura Claudia Larini - Immancabile il supporto della professoressa Padolecchia che porta avanti l’iniziativa ogni anno con rinnovato spirito. Di prestigio la collaborazione del Shakespeare’s Globe di Londra che vedrà impegnati i migliori attori della storica compagnia” (nella foto). Tra spettacoli in lingua originale, workshop e sorprese la Next Artist è pronta a salire sul palco. I ragazzi della Next Artists di Antonella Padolecchia tornano con un cartellone da scoprire dedicato alle stranezze dell’amore. Confermata la collaborazione con il Globe Theatre di Londra.

Domani, martedì e mercoledì sarà a Camaiore Susan Vidler attrice del Globe e cinematografica sul grande schermo anche con il leggendario “Trainspotting”. In programma tecniche base di recitazione e approfondimenti. Mercoledì il sipario si alza con un adattamento in chiave musical anni ’70 di “Two Gentlemen of Verona” in replica sabato. Giovedì è la volta della Next Artists Kids con “A midsummer night’s dream” con due appuntamenti alle 10.30 per i ragazzi delle scuole e alle 21.15 con lo spettacolo serale. Venerdì 27 novembre spazio all’amore per eccellenza “Romeo and Juliet” del drama club del liceo scientifico “Barsanti e Matteucci” di Viareggio, e Antonella Padolecchia. A sorpresa in due delle serate arriverà sul palco il personaggio Anne Hathaway, la moglie di Shakespeare, novità per riflettere sulla stranezza e la potenza dell’amore.