Teatro dell’Olivo. C’è la maratona sulla formazione

Parte oggi, finisce domenica, al Teatro dell’Olivo, il Forum Internazionale della Formazione, sesta edizione, organizzato da Teseo con Alessandro Mariani Università di Firenze e Comune. Tema “La sfida del cambiamento”. Si parla di tutti i tipi cambiamento e intelligenza artificiale. Alle 9 giornata per gli studenti delle 5° classi delle scuole superiori partecipano a “Pensiamo bene che ci conviene - Quando il nostro mindset può fare la differenza” guidati da Andrea Pecciarini. I lavori partono domani alle 9. Apre Alessandro Mariani. Relatori Franco Cambi, docente, Diego Fusaro, filosofo, Michela Matteoli, neuroscienziata, Giulia Costa, scrittrice. Alle 11.30 Veronica Fernandes (foto), giornalista “La guerra come metamorfosI - Storie di cambiamento interiore ed esteriore”. Chiude Giorgio Vecchiano docente in pianificazione ambientale. Alle 12.15 “La resilienza del Bosco Storie di foreste che cambiano il pianeta”. Alle 14.30 Fabrizio Manuel Sirignano, università Suor Orsola Benincasa di Napoli, introduce Maura Gancitano, scrittrice e fondatrice di Tlon, scuola “Prendila con filosofia“. Alle 15.45 “Tecnologia e sapere: l’umanità sfida se stessa. La mente umana sarà rimpiazzata dall’intelligenza artificiale?” con Mauro Caligiuri, università della Calabria, Romolo Sticchi, giornalista, Paolo Benanti, frate francescano della Pontificia Università Gregoriana. Manuela Donghi editorialista alle 17 “Noi e l’educazione finanziaria: Siamo sicuri che non ci riguardi?” Elena Madrussan, università di Torino e Enrico Rubaltelli, psicologo, chiudono con “Decidere, questo è il problemA! È possibile sapere cosa ci renderà felici?”.