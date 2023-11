Teatro comunale: "Un’assemblea pubblica"

Politeama o Eden? È questo il dilemma che si è aperto dopo il consiglio comunale di lunedì, quando il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha messo a sorpresa sul piatto i costi di una scelta tra i due storici teatri della città: 12 milioni per recuperare il Politeama e 3 per riscattare l’Eden. Rimettendo la decisione alle commissioni consiliari, anche se l’amministrazione sembra orientata verso il teatro che fu di Ermete Zacconi. "Ma il Politeama a Viareggio – intervengono il capogruppo della Lega Alessandro Santini, e il consigliere regionale Massimiliano Baldini (nella foto) – è un patrimonio culturale, storico, di memoria universale che non può e non deve essere cancellato". Per questo la Lega promuoverà un Consiglio Comunale aperto ed incontri pubblici in città "Per coinvolgere davvero ogni istanza sensibile su questo argomento che – aggiungono Santini e Baldini –, non può essere deciso in fretta e furia come fosse una delibera qualunque". Esprime perplessità sulle cifre fornite dal sindaco invece Spazio Progressista, attraverso il consigliere comunale Tiziano Nicoletti: "Il sindaco parla di un costo per il recupero del Teatro Politeama che oscillerebbe da 12 a 20 milioni di euro per l’adeguamento sismico dell’immobile, che è stato aperto e agibile fino a 5 anni fa. Mentre per l’Eden – prosegue Spazio Progressista – si parla di 3 milioni da versare all’ex concessionario ma non si tiene conto che per ripristinare il teatro sono comunque necessari lavori importanti di ristrutturazione". Ma c’è una questione che va oltre le cifre, "Il Politeama è stato vincolato dal Ministero della Cultura come patrimonio storico e artistico della Nazione. Secondo l’articolo 9 della Costituzione, le istituzioni hanno l’obbligo di tutelare questo patrimonio: cosa ha intenzione di fare il sindaco?".