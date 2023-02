Tavoli, tappeti e ’funghi’ abusivi Multati tre locali del centro per occupazione suolo pubblico

Quell’arredo con tanto di tappeto, impediva il passaggio sul marciapiede. Così, dopo sopralluogo della polizia municipale, è stata elevata sanzione per occupazione di suolo pubblico nei confronti del ristorante Blei Ametista di viale Morin che adesso ha 60 giorni per provvedere alla rimozione "dell’occupazione abusiva con un tavolo e un tappeto verde chiudendo l’area adibita al passaggio dei pedoni eo dei disabili". Dalle verifiche dei vigili è infatti emerso che non era stato ottemperato alla condizione imposta per il rilascio della concessione di suolo, cioè che "fosse lasciato libero il marciapiede lato est adiacente al muro del fabbricato, per la misura di almeno 1,50 per la circolazione dei pedoni e di persone con limitata o impedita capacità motoria". I controlli della municipale hanno portato a colpire altre due attività. Infatti a novembre è stata verbalizzata la presenza non autorizzata di sedie, tavoli e stufe a gas riscaldanti di fronte a Procacci in piazzetta dei Marmi; la verifica di alcuni giorni fa ha confermato che tali arredi non erano stati ancora rimossi. Pertanto la società titolare – Madeg srl con sede a Massa – sarà adesso obbligata a liberare gli spazi, eliminando tavoli e funghi, entro due mesi. Stesso obbligo è stato imposto all’alimentari Baroni di Rossano & C in via Mazzini al quale è stata ordinata la "rimozione dell’occupazione abusiva con un ombrellone a braccio": anche in questo caso a dicembre era partita la comunicazione di avvio del procedimento e un mese fa la municipale ha constatato che quell’ombrellone era ancora presente.

Francesca Navari