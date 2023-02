Tasse, aumenterà l’Irpef Nessun ritocco alle tariffe

Il Comune aumenta l’addizionale Irpef: le tariffe a domanda individuale restano invariate. La scelta dipende dall’incremento dei costi energetici e da tagli a livello centrale e regionale: non volendo incidere sui servizi scolastici in primo luogo, l’amministrazione ha dovuto operare sul piano della fiscalità generale e ritoccare le aliquote progressive. Il calcolo consente comunque di mantenerla bassa o comunque la più bassa tra i Comuni della Versilia: ma cosa ne ha fatto scattare l’aumento?

In primis le spese energetiche che passano da 1 a 2 milioni di euro secondo una tendenza generale e contingente. Inoltre lo Stato ha tagliato i contributi per gli affitti e la Regione quelli per gli asili nido: ciò comporta minori risorse a favore dei Comuni che quindi devono frugarsi in tasca. Ma quali saranno dunque nel bilancio 2023 le aliquote Irpef? Dunque, per un reddito fino a 15.000 euro la tariffa varierà da 0,20 a 0,35%, da 15.000 a 28.000 euro da 0,45 a 0,60 %, tra 28.000 e 50.000 euro da 0,60 a 0,70% e oltre 50.000 euro di reddito rimane allo 0,80% come tariffa massima. Camaiore e Forte dei Marmi sono gli unici Comuni ad avere l’Irpef con aliquota progressiva: la media del primo si assesta sul 0,45%, la più bassa in Versilia. Se si controlla quella dei Comuni vicini abbiamo infatti le seguenti cifre: Viareggio con l’ aliquota unica a 0.75%, a Seravezza ancora unica allo 0.8 %, per Pietrasanta unica allo 0.75% e infine Massarosa con aliquota unica allo 0.8. Per quelle dei servizi a domanda individuale, già’ pubblicati dal nostro giornale, nel bilancio non si registrano aumenti di sorta.

Isabella Piaceri