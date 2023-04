Tassa sui rifiuti 2023 La minoranza insorge "Aumenterà del 10%"

Salasso in arrivo sotto forma di tassa sui rifiuti. Sono i gruppi consiliari di opposizione a scagliarsi contro gli aumenti per il 2023, pari al 10% per le famiglie e dell’1.5% per le aziende. "Un altro ’regalo’ ai cittadini – scrivono – da parte dell’amministrazione Alessandrini. Dopo gli aumenti già approvati dell’aliquota Irpef, portata al massimo, del suolo pubblico, fino alle tariffe dei pulmini e la mensa scolastica, lunedì scorso in consiglio comunale la maggioranza ha approvato aumenti esponenziali sulla Tari a danno di famiglie e imprese. Nonostante le mirabolanti promesse in campagna elettorale, il 2023 sarà un annus horribilis per i contribuenti di Seravezza, che vedranno aumentare la Tari di oltre il 10% per le abitazioni e di oltre l’1,5% per le imprese". L’opposizione ha calcolato che una famiglia di 3 persone, in una casa di 100 metri quadri, vedrà lievitare la Tari di 50 euro l’anno, e quelle più numerose di oltre 100 euro. "Un aumento che supera in termini assoluti la somma di tutti gli anni dal 2016 al 2021".