Tassa rifiuti più leggera Agevolazioni per i poveri

L’obiettivo, condiviso a tavolino, è di allargare ulteriormente il numero di coloro che potranno beneficiare di agevolazioni in materia di tassa sui rifiuti. Tema su cui si sono confrontati giunta e sindacati in un incontro in municipio in vista della piattaforma sociale per il 2023. L’idea infatti è di alzare la soglia dell’Isee per la popolazione a basso reddito in modo da consentire a più persone di pagare una Tari più leggera. "Abbiamo proposto una rimodulazione – spiegano il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore al sociale Tatiana Gliori – per portare la soglia Isee da 13mila a 13.500 euro, modificando di conseguenza i vari scaglioni all’interno delle categorie previste e mantenendo inalterati gli altri criteri, così come stabiliti dall’accordo siglato per il 2022". La proposta è stata accolta con favore dai sindacati e vedrà il suo passaggio formale in occasione della prossima giunta. Comune e sindacati torneranno a incontrarsi tra 14 giorni per una revisione della piattaforma: il bando Tari è atteso dopo la metà di aprile.