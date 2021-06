Versilia, 29 giugno 2021 - La notte del 27 giugno una tartaruga marina Caretta caretta, la più comune del mar Mediterraneo, ha effettuato due tentativi di deposizione di uova nella zona tra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta.

Il tratto di arenile, già dalla notte dell’avvistamento è controllato dal personale del Wwf e del gruppo Tartawatchers di Legambiente, che verificano la presenza di tracce lasciate dall’animale. Al momento non risulta ancora individuato alcun nido. Evidentemente la tartaruga è stata disturbata dalle numerose persone che si sono avvicinate e si è allontanata prima che potesse deporre le uova.

La Capitaneria di Porto–Guardia Costiera di Viareggio invita tutti gli utenti del mare, concessionari di stabilimenti balneari, bagnanti, diportisti, pescatori, cittadini a prestare la massima attenzione nel tratto di litorale versiliese, segnalando immediatamente al numero blu 1530 la presenza di nidi o di semplici tracce della tartaruga. La Caretta Caretta è una specie vulnerabile e subisce la minaccia della riduzione degli habitat di nidificazione. Da alcuni anni nidifica lungo le coste della Toscana, ma non si era mai spinta così a nord. In caso di avvistamento, è opportuno non disturbare l’animale (non usare flash, lampade o altre fonti luminose), non avvicinarsi e non coprire le tracce.