Tariffe dei nidi, si cambia Introdotto il reddito lineare

Se la Regione, per sostenere le famiglie, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo ha introdotto la gratuità dei nidi di infanzia per una vasta platea di beneficiari; il Comune di Viareggio rilancia con una modifica delle tariffe che "si fonda su due parametri: il reddito lineare e l’equità sociale" spiega l’assessora Laura Servetti.

In sostanza con l’ultima delibera approvata dalla giunta Del Ghingaro si amplia la forbice delle fasce di reddito che garantiscono “sconti“ sulle rette dei nidi. Gli scaglioni passano da sette, del vecchio piano, a dieci, nel nuovo. "Bisogna immaginare il reddito lineare come un pettine, e ad ogni dente corrisponde una fascia di reddito. Ad ogni fascia di reddito – spiega Servetti – un percentuale di agevolazione. Questo ha permesso di spalmare le agevolazioni su una platea più ampia di famiglie". In sostanza con un reddito Isee da 0 a 5.258 la tariffa mensile resta invariata (25 euro tempo lungo e 20 per il corto). Lo stesso per la seconda fascia di agevolazione per redditi tra 5.259 euro a 8.412 (75 o 50 euro al mese). La terza fascia di esenzione si accorcia, e se prima includeva le famiglie con un Isee compreso tra 8mila 412,01 euro e 11.657,68 euro, adesso si restringe a quelle con Isee fino a 10mila 34,5 euro che pagheranno 120 euro al mese per il tempo lungo e 90 per il corto anziché 160 euro o 110 euro. Un risparmio che riguarderà a cascata anche le famiglie con reddito tra 10mila 034,01 euro e fino a 11mila 657euro che pagheranno 140 euro o 105 (contro retta da 200 e 150 euro che col vecchio piano coprivano i redditi fino a 14mila 722 euro). La quinta fascia di agevolazione riguarda i nuclei con Isee tra 11mila 657,51 euro e 13mila euro, e per questi le tariffe scendono a 160 o 110 euro; mentre la sesta fascia ora è compresa tra 13mila a 14mila 772 euro con retta da 200 o 140 euro al mese invece 220 o 155 euro. Più contenuto il risparmio per la settima e l’ottava fascia. "Questa operazione, a cui abbiamo lavorato d’intesa con gli uffici del sociale – prosegue Servetti – , è stata possibile ritoccando con un leggero rialzo le tariffe per le fasce di popolazione con reddito più alto". Di fatto per i nuclei con un reddito Isee maggiore di 21mila 032,16 euro la tariffa mensile per il tempo pieno passerà da 340 a 350 euro, e da 240 a 250 euro per il corto. E un aumento di 20 euro al mese è stato calcolato anche sul tempo pieno della prima fascia di agevolazione (con Isee tra 19mila 980,56 e 21mila 032,15 euro) che passa dal 300 a 320 euro.

