Tari, aumento ai minimi. Recuperati 350mila euro: erano cartelle non pagate

Una Tari più ’leggera’ rispetto agli altri comuni della Versilia. Con un balzello minimo e contenuto di 1,70% rispetto alla media del 3% registrata dalle amministrazioni comunali vicine. Il vice sindaco e assessore al bilancio Andrea Mazzoni è più che soddisfatto del risultato portato a casa: nell’ultimo consiglio sono state infatti approvate le tariffe Tari con un aumento limitato grazie ad una capillare azione di controllo e recupero delle cartelle inevase. "Siamo riusciti a contenere l’aumento tariffario che sta toccando tutti gli enti – evidenzia Mazzoni – anche a causa degli aumenti inflazionistici, a solo l’1.70% e ciò grazie a un grande lavoro di recupero Tari che ha consentito di introitare 350.000 euro di arretrati. Una somma importante che è frutto del lavoro costante e convinto portato avanti dagli uffici. Adesso ci sarà un altro obiettivo sul quale dovremo però porre particolare attenzione. Infatti l’aumento della tariffa variabile rispetto alla fissa, sul quale peraltro come amministrazione comunale non possiamo intervenire essendo determinato da Ato e Arera, crea però degli effetti sicuramente distorsivi, andando a penalizzare le famiglie più numerose che si trovano a vivere in case più piccole. Questo è un paradosso sul quale intendiamo intervenire – anticipa l’assessore Mazzoni – con un contributo comunale che disporremo dopo l’approvazione del bilancio consuntivo. Con questo bonus sociale riusciremo pertanto anche a riequilibrare queste distorsioni che ci sembrano davvero ingiuste. Sul punto abbiamo recepito anche dall’opposizione la volontà di collaborare in tal senso".

Francesca Navari