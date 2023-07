TARI 2023 a Camaiore: soglie approvate, agevolazioni e esenzioni

La giunta comunale ha approvato le soglie di esenzione ed agevolazione per la Tari 2023: una delle tariffe che più grava sulle famiglie nonostante l’incremento della differenziata quasi all’80%. L’amministrazione continua dunque l’ impegno per sostenere le fasce meno abbienti: saranno esenti i nuclei familiari mono o pluricomponenti con Isee non superiore ad 8.500 euro e i nuclei familiari monocomponenti (solo per pensionati da lavoro dipendente o relativa reversibilità) con Isee non superiore a 10mila euro. Le agevolazioni saranno in due fasce: del 60% con Isee tra 8.501 euro e 13mila euro, mentre del 40% per tutti i nuclei fra 13.001 e 15mila euro. Le richieste dovranno essere presentate al protocollo del Comune a partire da lunedì 31 luglio fino alle 12 del 2 ottobre.