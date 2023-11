Tarabella: "Stop alle insinuazioni sul mio operato"

Dopo un lungo silenzio l’ex sindaco Riccardo Tarabella torna a far sentire la propria voce "per difendere me stesso e il mio operato da amministratore". Il riferimento è al caos dell’ultimo consiglio comunale dove sono stati messi in discussione i bilanci della precedente amministrazione. "Mi distraggo, ma non sono distratto – comincia – soprattutto quando le mie azioni da sindaco vengono messe in dubbio dagli attuali amministratori.

Trovo particolarmente riprovevole che lo facciano, un consiglio comunale dopo l’altro, con battute sottovoce e ammiccamenti, in modo superficiale. Ultimo esempio, quello dell’assessore che dal suo scranno in consiglio comunale bolla come falsi – o fatti così, alla buona – i bilanci della Fondazione Terre Medicee negli anni del mio mandato. Una sentenza emessa a mezza bocca, senza lo straccio di un’argomentazione. Parole soffiate come un venticello fatto apposta per diffondersi. Anche a costo di una certa temerarietà. È il caso del cavalcavia di Querceta: lavori già finanziati e pronti a partire – grazie all’attenzione della mia amministrazione – e buttati invece alle ortiche per ripartire praticamente da zero con un progetto tutto diverso, più complesso e costoso. Mi consola il fatto che oggi il cavalcavia è protetto da uno “stellone” che lo mantiene in salute, mentre ai miei tempi c’era chi, un giorno sì e l’altro pure, ne vagheggiava l’imminente crollo. Difendo me stesso e ciò che ho costruito, le opportunità che ho creato in un momento difficile come quello della pandemia, investendo e al tempo stesso lasciando la tassazione invariata. Tante opere lasciate in corso e altre pronte a essere cominciate ma che non si faranno più, perché la nuova amministrazione ha deciso così. Anche se ai creduloni dice che la colpa è di Tarabella"