Tarabella nell’assemblea nazionale Pd: "Prima volta per Pietrasanta"

Per la prima volta Pietrasanta esprime una capolista all’assemblea nazionale del Pd. Il che è motivo di doppia soddisfazione per la consigliera comunale e provinciale Irene Tarabella, eletta domenica scorsa delegata all’assemblea nazionale del Pd per la mozione Elly Schlein, neo segretaria dei Dem. "Voglio ringraziare – scrive Tarabella – tutti quelli che sono venuti a votare. La Versilia ha fatto un ottimo risultato, fra i migliori in Italia, dimostrando che la mobilitazione capillare è forte e strutturata. I territori ci sono e hanno voglia di far sentire la propria voce e di dare il proprio contributo ad un partito migliore e a una sinistra più forte. Per me è un onore profondo poter rappresentare la Versilia e le province di Lucca e Massa-Carrara: cercherò, con dedizione, serietà e umiltà, di ricoprire questo ruolo nel migliore dei modi, portando avanti le politiche della neo-segretaria e facendomi portavoce delle esigenze dei territori".