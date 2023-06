Tanti eventi per celebrare la bellezza

La 24° edizione del Solstizio d’estate dal titolo "Bellezza. una via per la felicità" sarà dal 16 al 25 giugno a Cardoso, Pruno e Volegno. Il Festival mantiene lo spirito di spazio di riflessione e ripartenza per i territori montani, lo stesso che animò gli organizzatori per risorgere dopo il 19 giugno 1996. Filo conduttore la presentazione di libri, ma anche tanti incontri e dibattiti su temi importanti come quello sui boschi italiani alla presenza del professor Agnoletti, sulla bellezza che muta con le istituzioni Parco Apuane e Consorzio di Bonifica, ma anche sul dissesto idrogeologico col Meteorologo Ignorante e Piovontroton per riflettere e sorridere. Ed ancora libri, proiezioni, presentazione di studi, spettacoli di intrattenimento, escursioni, degustazioni, concerti, momenti dedicati ai bambini nelle diverse piazze ed aie di Pruno e Volegno, laboratori sul tema della pace. Ci sarà un evento fuori cartellone l’11 giugno con la manifestazione Melodiesentieri, un trekking musicale che unirà Farnocchia a Sant’Anna. A chiusura evento del Gruppo Astronomico Versiliese a Stazzema il 27 giugno. L’associazione i Raggi di Belen con il festival del Solstizio d’Estate vuole farsi promotrice di Bellezza. "Gli obiettivi – commenta il presidente dell’associazione, Andrea Guidi – sono far conoscere le bellezze dei nostri luoghi e di favorire chi ha deciso di intraprendere un’attività commerciale in Alta Versilia, volendo creare una rete di economia". "Dobbiamo fare in modo – commenta l’assessore alla cultura Serena Vincenti – che arrivino ovunque i servizi perché la bellezza deve essere cura del territorio e impegno a salvaguardarne le peculiarità"