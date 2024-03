Tante iscrizioni, ma sotto quota 600. Il Don Lazzeri-Stagi sarà accorpato

I motivi per cui esultare ci sono tutti. Vedi la trentina di studenti in più rispetto all’anno scorso nonostante il calo demografico. E poi il “boom“ di iscritti all’indirizzo quadriennale in amministrazione finanza e marketing , che consente di andare all’università o di lavorare con un anno di anticipo. Ma i numeri, quando si tirano le somme, possono essere impietosi. I circa 570 iscritti al Don Lazzeri-Stagi per il 2024-2025, non hanno consentito purtroppo di raggiungere la soglia minima (600) per mantenere l’autonomia scolastica. Spalancando così le porte all’accorpamento con il “Piaggia“ di Viareggio a partire da settembre.

"Con i numeri attuali – spiega il dirigente Germano Cipolletta – si dovrà procedere, al termine dell’anno scolastico in corso, a un accorpamento. Noi auspichiamo invece che si costituisca un istituto omnicomprensivo. Sarebbe più utile avere un polo scolastico con filiera verticale, dalle materne alle superiori, per premiare l’identità pietrasantina e il suo patrimonio culturale e artistico di valore. Con l’accorpamento al ’Piaggia’ si perderebbero le esigenze della città oltre alla sua identità. Sono per la filosofia di uno sviluppo locale, a maggior ragione ora che la Provincia sta realizzando un polo scolastico all’avanguardia da 20 milioni di euro". Tornando ai numeri, per il 2024-2025 ci sono state 130 nuove iscrizioni (68 al Don Lazzeri-Stagi e 62 allo Stagi), per un totale di 568 iscritti (239 al Don Lazzeri-Stagi e 329 allo Stagi). Tanti, ma non sufficienti.

d.m.