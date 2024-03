Talvolta i buchi nelle scarpe portano fortuna

Adlai Stevenson era un onestissimo politico americano candidato democratico nel ’52 alla presidenza degli Stati Uniti. Il suo consenso era enorme e la foto della sua scarpa bucata che un vispo fotografo gli rubò, dette agli americani il segnale della sua sobrietà. Ma Ike Eisenower, il suo rivale, era l’eroe della seconda guerra mondiale e quindi troppo amato e ammirato dagli americani. Vinse quindi Ike che affidò a Stevenson compiti diplomatci soprattutto in Vietnam, spina nel fianco degli Americani. Adlai fece per molti mesi ottimi reportage che pubblicò nella Rivista Look.

I commenti sul popolo vietnamita erano stupendi e soprattutto egli era attratto dalla alimentazione sobria dei vietnamiti. La sua passione era il riso Basmati che, a suo dire, profumava di gelsomino.

Ma la cosa che più lo colpi fu la quantità di questo cereale distribuita ai soldati Vietcong: solo un pugno ( 100 grammi al giorno) più una mela, pochissimo cibo vista la penuria di alimenti in tempo di guerra. Eppure con questa dieta da fame i vietcong riuscirono a sconfiggere gli americani, ragazzi cresciuti a bistecconi e patatine.

Ma perché questo cereale era onnipresente alla mensa dei Viet e non ad esempio il pesce, alimento di cui erano ricche le immense lagune e paludi dell’est. Semplice: il riso è un alimento molto nutriente con forti poteri antinfiammatori. Questo evitava dissenterie ed altre patologie intestinali, situazioni tragiche in tempo di guerra. Al giorno d’oggi il riso è considerato un nutraceuta alimento cioè che nutre e cura nello stesso tempo.

Se integrale fornisce Lignani, fitoestrogeni utili soprattutto alle donne in menopausa. Se brillato vista la sua delicatezza è indicato in tutti i soggetti che soffrono di gastrite, colite e disturbi epatici.

Come tutti i cereali inoltre il riso è un arma fondamentale contro il colesterolo cattivo. Spesso riso a tavola quindi soprattutto italiano, alimento davvero eccelso.