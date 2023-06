"Taglio dell’erba appena finirà la crescita"

"Mi dispiace che i consiglieri di Creare Futuro non leggano i giornali, altrimenti sarebbero informati ed eviterebbero di fare polemiche inutili e demagogiche su questioni che ho anticipato appena qualche giorno fa". L’assessore al decoro urbano Adamo Bernardi interviene sulla nota del capogruppo di Creare Futuro, Giacomo Genovesi, ribadendo quanto comunicato di recente in merito al taglio delle siepi e rami sporgenti da parte dei privati ma anche sulle competenze comunali. "Per procedere al taglio dell’erba – ribatte Bernardi – stiamo attendendo la fine della fase vegetativa che, per la continua alternanza di sole e pioggia, quest’anno si è protratta. Procedere al taglio nella fase in cui l’erba continua a crescere rapidamente, significherebbe buttare soldi inutilmente. Fermo restando che il taglio procede comunque regolarmente sulle strade più pericolose oltre che nei parcheggi, parchi e cimiteri".

Per quanto riguarda la questione dei privati, Bernardi aveva chiesto di provvedere al taglio di rami e siepi a seguito delle segnalazioni di camionisti che avevano incontrato problemi nel percorrere alcune strade di Pozzi. "Appello che è stato prontamente accolto dai cittadini – aggiunge il vice sindaco – dato che quasi tutte le situazioni critiche sono state risolte, dimostrando così senso civico e responsabilità. È ovvio che lo stesso richiamo bonario vale per il resto del territorio". Appena conclusa la fase di massima crescita dell’erba, il Comune interverrà in maniera diffusa su tutte le strade , così da protrarre i benefici più a lungo e mantenere i cigli stradali in ordine. "Mi chiedo – conclude Bernardi – con che faccia tosta Creare Futuro parli di simili argomenti, dopo che per anni abbiamo assistito ad amministrazioni comunali prive di minima cultura di decoro".