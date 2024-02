Taglio degli alberi, i comitati tornano all’attacco: "Il Comune dica pubblicamente come intende procedere"

"Il Comune convochi un incontro pubblico per illustrare le modalità con cui saranno effettuate le prossime potature degli alberi sul territorio". A tornare alla carica sono i comitati ambientalisti, memori degli interventi sui tigli del viale Apua che portarono i cittadini a manifestare fino a Fiumetto con cartelli di protesta. La richiesta arriva dopo un recente incontro tra amministrazione comunale e associazioni, tra cui “Le voci degli alberi“. "Il Comune – scrive il comitato – ha di nuovo procrastinato l’organizzazione di un incontro pubblico in cui spiegare in dettaglio il progetto e i prossimi interventi sul verde pubblico visto che stanno per ripartire le potature: cosa la trattiene nel comunicare con trasparenza le proprie intenzioni? Chiediamo di essere rassicurati sulla qualità dei lavori in base al decreto Costa, obbligatorio dal 2021 per i comuni con oltre 15mila abitanti".