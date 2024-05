"Tagliatrice funzionante". Morte Figaia, nessun guasto

La tagliatrice a catena è risultata perfettamente funzionante. E’ questo il passaggio chiave con cui si è chiuso con un "non luogo a procedere per non aver commesso il fatto" il processo per la morte di Andrea Figaia, l’operaio rimasto schiacciato in cava Borra Larga a Levigliani il 28 ottobre 2020. Figaia, cavatore “di lungo corso”, fu rinvenuto “schiacciato” tra la macchina tagliatrice e la parete di marmo. La Procura ha aperto un fascicolo a carico dell’allora legale rappresentante della società “Escavazione Arabescato Bianco” Moreno Giannelli, difeso dall’avvocato Carlo Mattugini del Foro di Lucca, del dipendente, vice sorvegliante di cava, Goffredo Ricci, difeso dall’avvocato Lara Balderi del Foro di Massa e del titolare della ditta costruttrice della macchina tagliatrice. Il Gup Antonia Aracri dopo numerose udienze, un attento studio delle carte processuali e della perizia redatta dall’ingegner Fabio Bernardini, affiancato dai periti di parte, ingegner Enrico Micheloni per Goffredo Ricci e Giordano Bertoni per Moreno Giannelli, ha emesso sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto nei confronti di tutti gli indagati. "E’ doveroso rammentare – dice l’avvocato Mattugini – che sin da subito dopo il sinistro, la società Eab srl si è adoperata affinché la compagnia assicurativa provvedesse a risarcire i familiari dello sfortunato operaio, tant’è che nessuna delle parti offese ha coltivato la domanda in giudizio".