Tagliate le risorse per gli affitti Il Comune si accolla i contributi

I tagli ai contributi in conto affitti contenuti nell’ultima legge di bilancio saranno assorbiti dal comune di Camaiore con risorse proprie. L’obiettivo dell’amministrazione è non lasciare indietro nessuno, soprattutto chi è più in difficoltà. per questo la giunta ha deliberato l’intervento di sostegno all’abitare, nella consapevolezza che adesso, in misura maggiore rispetto agli ultimi anni, tocca ai Comuni aiutare le fasce deboli della cittadinanza.

In passato, infatti, migliaia di famiglie con basso reddito (una media di 100 all’anno solo a Camaiore) ricevevano un aiuto sostanziale e cruciale. Le stesse che adesso rischiavano di essere lasciate in balia degli eventi, se il Comune non avesse deciso di intervenire.

Da qui la decisione di Camaiore di farsi carico dell’erogazione di tali contributi: una vera e propria misura rivolta a contenere l’esecuzione degli sfratti e in generale fronteggiare situazioni di emergenza abitativa. Una spada di damocle che incombe su tanti nuclei abitativi.

"La scelta del governo di tagliare i contributo in conto affitto non è soltanto grave, ma anche sconsiderata, e denota una sostanziale indifferenza rispetto alle tragiche conseguenze e agli enormi disagi che ne sarebbero potuti derivare – commenta l’assessore al sociale Anna Graziani -; per fortuna esistono comuni come Camaiore, forti e stabili, in grado di farsi autonomamente carico di questa scelta scellerata coprendo con risorse proprie i fondamentali contributi stralciati. A Camaiore i più deboli avranno sempre tutela".

Aperto, quindi, il bando per l’erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per il 2023. Il termine per presentare la domanda è fissato al 19 luglio. Il modulo compilato potrà essere presentato o via pec, o via mail o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. Maggiori informazioni sul bando si trovano sul sito del Comune, da cui l’atto è scaricabile assieme al modulo per la domanda.

"Com’era purtroppo immaginabile, il contributo nei fatti si ridurrà proprio a causa del taglio deciso dal governo, frutto di una linea politica a dir poco contestabile. Fortunatamente la politica, quella seria, a Camaiore riesce ancora a trovare casa – conclude Graziani –; noi non potevamo che intervenire e lo abbiamo fatto, interamente con risorse nostre. A questi gravi atti, il nostro Comune ha potuto, voluto e saputo rispondere, sopperendo ad un vero scempio governativo".

