Tagli alle classi dell’infanzia Oltre 800 firme dei genitori

Mobilitazione record per scongiurare i tagli delle classi. Sono state raccolte ben 812 firme da parte dei genitori contro la riduzione delle sezioni nelle scuole dell’infanzia. Ad allarmare il fatto che le Munari di Querceta Sud e Delatre di Seravezza dall’anno scolastico 202324 saranno private rispettivamente di una delle tre sezioni e di una delle due sezioni esistenti, con la motivazione di un calo demografico: a settembre, infatti, gli alunni non raggiungerebbero la “soglia” ministeriale imposta, necessaria per vedere garantite le attuali sezioni. "Questa decisione cambia radicalmente la ridistribuzione degli alunni della scuola dell’infanzia – fanno presente i genitori nella lettera inviata al sindaco, all’assessore alla publbica istruzione e alla Regione – se per l’anno 202223 le classi avevano una media di 1820 alunni per sezione, dal prossimo anno avremo un innalzamento del numero di frequentanti (2528 alunni per ciascuna sezione) e un conseguente aumento di alunni per insegnante a discapito della qualità di insegnamento e apprendimento. Inoltre, alcuni insegnanti perderanno il proprio posto e saranno costrette a trasferirsi in altri istituti, con perdita di una continuità pedagogica".

"Stando alla graduatoria – aggiungono – sarà il Collodi a perdere tre delle sue attuali insegnanti, determinando la brusca interruzione di un progetto educativo costruito con professionalità e passione". I genitori del Munari pongono l’accento sull’edificio che ospita la scuola: "è di recente ristrutturazione, antisismico, dotato di spazi ottimali rispondenti anche alle misure di sicurezza, senza barriere architettoniche e con con ampi spazi verdi; dovrebbe, quindi, essere considerato come il più ottimale e prezioso e per questo salvaguardato". "Non vogliamo classi sovraffollate – insistono – Seravezza, per di più, è uno dei pochi comuni ad estendersi dai monti fino quasi alla costa, passando per la collina, ed è fondamentale coprire con più scuole il territorio: la montagna con l’asilo di Basati, la collina con il Delatre nel capoluogo, la piana col Collodi nel centro di Querceta e il Munari, più limitrofo a Forte dei Marmi. Mantenere il livello e il numero degli attuali servizi scolastici è essenziale per la permanenza e la crescita delle famiglie e per incentivare l’insediamento di nuovi nuclei. La scelta del ridimensionamento di una realtà sana e virtuosa non valorizza il sistema educativo pubblico"

Francesca Navari