"Tacciano le armi, si ascolti la pace". Giornata di preghiera a Don Bosco

"Esorto i credenti a prendere in questo conflitto una sola parte: quella della pace. Non a parole ma con la preghiera, con la dedizione totale". Così Papa Francesco ha promosso per oggi una Giornata di digiuno, di preghiera e di penitenza, per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e nel mondo intero. Giornata "Alla quale – ha aggiunto il Pontefice – invito ad unirsi nel modo che riterranno opportuno le sorelle e i fratelli delle varie confessioni cristiane e gli appartenenti alle altre religioni e quanti hanno a cuore la causa della pace nel mondo".

E l’Arcidiocesi di Lucca risponde all’appello del Papa e invita le comunità parrocchiali e religiose a momenti propri di preghiera secondo le modalità ritenute più opportune. Ogni fedele è invitato comunque a ritagliarsi un momento nella giornata di domani, anche per una preghiera personale, in unione con le intenzioni del Sommo Pontefice. Inoltre, la Commissione giustizia e pace e l’ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’Arcidiocesi di Lucca hanno organizzato una preghiera a Viareggio, nella chiesa di san Giovanni Bosco, fissata per le 18.30 di oggi, in contemporanea con quella che in Piazza San Pietro a Roma sarà presieduta da Papa Francesco.

La chiesa di San Giovanni Bosco accoglierà chiunque voglia condividere, anche solo con un breve momento di silenzio, l’auspicio che i conflitti armati cessino il prima possibile. Infatti il titolo dell’iniziativa è: "Tacciano le armi! Si ascolti il grido di pace dei popoli, della gente, dei bambini!". La Commissione giustizia e pace, presieduta da Giovanni Belletti, e l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, presieduto da Luisa Locorotondo, fanno proprio l’appello del Papa espresso nell’udienza generale di mercoledì 25 ottobre, che ha rivolto il proprio pensiero a quanto sta avvenendo in Palestina e Israele, auspicando percorsi di pace in Medio Oriente, nella martoriata Ucraina e nelle altre regioni ferite dalla guerra.

"Tacciano le armi, si ascolti il grido di pace dei poveri, della gente, dei bambini. La guerra non risolve alcun problema, semina solo morte e distruzione. Aumenta l’odio, moltiplica la vendetta. La guerra cancella il futuro. Per favore, fratelli e sorelle – ha ribadito Papa Francewco –, continuiamo a pregare per la pace nel mondo".

Red.Viar.