Svolta “rosa“ alla Misericordia Acci è la prima presidente donna

I motivi per brindare, alla Misericordia di Tonfano, sono almeno due, uno più importante dell’altro. Giovedì sera il neo magistrato ha assegnato le cariche, ponendo fine a 2 anni e mezzo di commissariamento. Non solo: la scelta è ricaduta su Caterina Acci, che di fatto entra nella storia della confraternita in quanto primo governatore donna. Ecco le altre cariche: vice presidente con delega ai mezzi e ai rapporti con istituzioni Stefano Forno (ex responsabile del gruppo volontari insieme ad Acci), segretario Salvatore Garbo, consigliere con delega al volontariato Stefano Lorieri, consigliere con delega all’organizzazione eventi Anna Maria Pagnini (fondatrice della Misericordia), consigliere con delega alla comunità Matteo ‘Elia’ Bacci, consigliere con delega ai rapporti con gli enti ecclesiastici Massimo Tomagnini, correttore padre Alex e probiviri la 18enne Giulia Jouni (presidente), Federico Carnicelli (vice presidente) e Anna Maria Fabbri (segretario). Il magistrato resterà in carica per 4 anni, con l’associazione che esce finalmente dal tunnel e potrà contare su 104 soci e 20 volontari.

Acci ha già delineato le due priorità – debiti e centro prelievi – da discutere al primo magistrato in agenda la prossima settimana. "C’è tanto lavoro da fare – spiega – a partire dalla situazione debitoria: abbiamo stimato una cifra indicativa intorno ai 2 milioni di euro. Il grosso problema della Misericordia è che non ha entrate, pertanto incontreremo professionisti del settore per vedere quali strade intraprendere. Una parte è già stata sistemata dall’ex commissario Massimiliano Iacolare, per il resto ci vorrà un piano agevolato con l’Agenzia delle entrate. Il nostro commercialista parla di situazione difficile ma non impossibile". L’altro punto è il centro prelievi, chiuso dal 1° aprile: "Siamo pronti e aspettiamo la burocrazia: speriamo di sbloccare il servizio nelle prossime settimane. Poi, con calma, penseremo ai corsi di formazione e al rilancio delle attività gestibili in modo continuativo e senza problemi. E quando saremo più stabili recupereremo anche le ambulanze, fermo restando che le emergenze possiamo farle fuori convenzione. Ringrazio Iacolare – conclude – per averci aiutato, in un contesto difficile e pieno di tensioni, a raggiungere gli obiettivi prefissati. Cosa che continuerà a fare come coordinatore versiliese delle Misericordie".

Daniele Masseglia