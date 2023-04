Sviluppo sentieri c’è il bando

L’ Unione dei Comuni della Versilia ha pubblicato il bando finalizzato “al potenziamento della conoscenza e della fruibilità del patrimonio

naturale e culturale attraverso la realizzazione di infrastrutture ricreative pubbliche, centri di

informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala” con scadenza il 14 aprile alle 13. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino ad un massimo del 90% del costo totale. "E una opportunità per lo sviluppo di sentieri e percorsi che hanno valenza storicoculturaleenogastronomicanaturale – commenta il presidente dell’Unione dei Comuni,

Maurizio Verona – per una crescita rispettosa di questi luoghi".