"Sviluppo nel futuro". Due bandi per imprese

VIAREGGIO

"Sostenere la ricerca e lo sviluppo delle imprese toscane è la chiave per dare nuovo slancio all’economia della Regione, con evidenti e ovvie ricadute su tutta la popolazione". La consigliera regionale del Partito Democratico, Valentina Mercanti, commenta così lo stanziamento di 125 milioni di euro complessivi (Programma regionale Fesr 2021-27) a sostegno delle aziende: un’opportunità per la provincia di Lucca e per la Toscana tutta.

"Sono due i bandi che la Regione mette a disposizione per il sistema imprenditoriale toscano, con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica e la cooperazione tra piccole, medie e grandi imprese e organismi di ricerca anche in forma aggregata. Complessivamente parliamo di 125 milioni di euro, divisi nei due bandi: il primo è rivolto alle grandi imprese in cooperazione con almeno tre micro, piccole e medie imprese (MPMI). L’altro è dedicato alle MPMI e alle Midcap singole (ovvero entità che contato al massimo 499 dipendenti che non sono piccole e medie imprese). La partecipazione è aperta anche i professionisti, equiparati alle imprese".

"Per partecipare c’è tempo fino al 22 marzo: un’opportunità per il settore imprenditoriale che programma l’oggi per fiorire, sempre di più, domani. La Regione Toscana si schiera, dunque, al fianco di chi vede nell’innovazione, nella sinergia, nella cooperazione tra enti, la chiave del futuro".