Sventola la bandiera blu Una festa sul pontile Celebrato il mare pulito

Il litorale camaiorese si gode la certificazione di qualità. Istituzioni, categorie, associazioni e cittadini si sono dati appuntamento per celebrare la consegna a Camaiore della Bandiera Blu, riconoscimento conferito dalla Fondazione per l’Educazione Ambientale alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto. L’attestato è stato consegnato nel corso di una serata ricca di ospiti tenutasi sul parco del pontile: Claudio Mazza, presidente di Fee Italia che con Arpat e Capitaneria di Porto ha dato il via agli approfondimenti parlando di ambiente, sostenibilità, inclusione ed educazione; Alessandro Battaglia e Michele Provvidenza del Centro Medico Specialistico Versilia, per ribadire l’unicità del territorio camaiorese anche in termini di benessere e prevenzione. A seguire, sul palco sono saliti i volontari di Misericordia e Croce Verde e il comandante della Polizia Municipale, che d’estate vedono lievitare il proprio impegno per le emergenze e il soccorso dei cittadini. Ha chiuso Andrea Palestrini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, partner degli eventi estivi a Lido, che ha parlato di estate e cultura. Il cerimoniale della Bandiera Blu ha concluso l’evento organizzato dal Comune e dall’Associazione balneari: i ragazzi dell’Aipd Versilia hanno consegnato il vessillo al vicesindaco Andrea Favilla alla presenza dei rappresentanti delle categorie, albergatori, balneari e commercianti.