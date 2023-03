Sventata una truffa Si finge tecnico di Gaia per entrare in una casa

Non c’è pace per il territorio massarosese. Dopo l’ondata di furti che ha investito capoluogo e frazioni nelle ultime settimane, al Comune è arrivata una segnalazione per un tentativo di truffa da parte di un falso addetto del gestore idrico. L’uomo si è camuffato da dipendente di Gaia per cercare di buggerare qualche ignaro abitante di Massarosa. Nel caso segnalato al Comune, in particolare, si riporta che il falso addetto si sarebbe spacciato per un tecnico di Gaia, la società che gestisce la rete idrica, chiedendo di entrare all’interno dell’abitazione per effettuare analisi al rubinetto. L’utente, per fortuna, non ha permesso l’ingresso del truffatore e ha allertato il gestore, che ha prontamente diramato un messaggio alla cittadinanza.

"Rinnoviamo l’invito a tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a segnalare presunti tentativi di truffa alle autorità competenti e anche al numero verde di Gaia 800-223377 – si legge in una nota – gratuito da fissi e mobili. Ciascuno può fare la propria parte per salvaguardare la sicurezza, in particolar modo degli anziani che vivono soli, principali prede dei truffatori, segnalando eventuali individui sospetti e condividendo le notizie al riguardo provenienti da Gaia o dalle autorità. Gaia informa che non bussa alla porta dei cittadini per effettuare analisi al rubinetto – sottolinea la società che gestisce la rete – e non telefona dispensando consigli o promozioni in bolletta. Gli addetti, sempre muniti di tesserino di riconoscimento con logo Gaia ben visibile, soltanto in rari casi hanno necessità di recarsi nella proprietà privata degli utenti e in tale evenienza è fissato prima un appuntamento".

RedViar