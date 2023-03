Sventata la truffa dello specchietto Il malvivente s’è arreso ed è fuggito

Truffa dello specchietto: questa volta il copione dell’inganno è stato smascherato dalla vittima che ha messo in fuga il truffatore . Una Golf GTI nera, un uomo giovane, sulla trentina, che parla italiano con inflessione meridionale, vestito in modo accurato, modi gentili: è l’identikit del truffatore. Siamo nel quartiere Varignano, in via Paladini, poco prima della chiesa, è da poco passato mezzogiorno quando va in scena la truffa dello specchietto. Ma questa volta il “colpo“ fallisce perché la presunta vittima, anche lui giovane, intuisce cosa sta succedendo e mette in fuga il truffatore che si allontana di gran carriera.

A raccontare la storia è il protagonista dell’episodio che ha avvisato le forze dell’ordine. "Stavo rientrando a casa in macchina – racconta il giovane – era da poco passato mezzogiorno quando in via Paladini ho sentito un rumore, un colpo che colpiva la mia auto. E’stato un secondo. Poi mi sono accorto di una auto scura e del guidatore che sembrava volesse parlare con me. L’uomo mi a chiesto come volevamo trattare il presunto danno alla sua auto. Mi ha raccontato che aveva un appuntamento di lavoro ad Arezzo, che aveva fretta e che potevano metterci d’accordo senza passare dalla trafila assicurativa. La prima richiesta di denaro sono state 190 euro, poi dopo alcune trattative per risolvere la situazione siamo scesi a 100 euro. il mio interlocutore era giovane, impeccabile e dai modi apparentemente insospettabili. Parlava italiano con inflessione meridionale. Gli ho detto che non avevo con me 100 euro e che sarei dovuto andare al bancomat. Non ha battuto ciglio. Sono andato a prelevare il denaro, ma ho capito che in quello che stava succedendo c’era qualcosa di strano. La mia auto ha dimensioni tali che non poteva aver colpito lo specchietto della Golf. Insomma mettendo in piedi tutti i pezzi del puzzle le tessere non andavamo al loro posto. Così ho pensato di prendere la targa dell’auto mentre stavo scrivendo il giovane se ne è accorto e ha chiesto in modo brusco spiegazioni. Ho risposto in modo semplice che non c’era alcun motivo per non farlo. Lui a quel punto è scappato velocemente, senza aggiungere parola", racconta il nostro lettore. "Ho avuto la conferma che quel giovane era un abile truffatore. Ho avvisato le forze dell’ordine. Potrebbe non essere il solo episodio accaduto in città", conclude.

Maria Nudi