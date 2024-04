Svelati i bozzetti per l’opera sulle donne

Undici bozzetti, uno dei quali sarà il modello per realizzare una statua per Sant’Anna, che vanno a cogliere l’animo più profondo delle donne eroine vittime della strage del 12 agosto 1944. Rabbia, paura, pace, solitudine: ciò che non si vede, ma che gli studenti dell’Accademia delle belle arti di Carrara hanno voluto cristallizzare nei loro lavori di aere visiva esposti alla Fabbrica dei Diritti nel Parco nazionale della Pace di Sant’Anna. È stata infatti visitabile la mostra dal titolo “Le donne di Sant’Anna: Sacrificio e coraggio”: raccoglie i bozzetti e i relativi disegni creati dopo che gli studenti hanno ascoltato i superstiti della strage nell’aula magna dell’Accademia di Carrara e le volontà dell’Associazione martiri di Sant’Anna. "Ringrazio tutti i ragazzi che hanno concorso al progetto – ha detto il sindaco di Stazzema e presidente del Parco nazionale della Pace Maurizio Verona agli studenti presenti all’inaugurazione – Questo non è stato solo un modo per consentirvi di esprimervi con l’arte ma anche, nel momento in cui siete entrati in contatto con questa realtà e con i superstiti, un’occasione per farvi diventare ambasciatori della memoria". La scultura è destinata a ricordare il sacrificio ed il coraggio delle donne di Sant’Anna e verrà collocata nella piazza intitolata ad Anna Pardini. Per l’occasione l’Associazione Martiri di Sant’Anna ha ricordato il ruolo che, loro malgrado, le donne hanno avuto durante e dopo il 12 agosto 1944. Tra le vittime identificate nella strage di Sant’Anna le donne sono state in maggior numero: 258, di cui 43 bambine (da 0 a 11 anni), 16 ragazze (da 12 a 16 anni), 160 con oltre i 16 anni di età, 34 di oltre 55 anni; tre di loro hanno ricevuto la Medaglia d’oro al merito civile per gli atti di eroismo compiuti durante la strage.