Svelate le canzoni. Gag e tifo da stadio al teatro Jenco

I Carnevalari non deludono mai. Con il Festival di Burlamacco ti prendono per mano e ti trascinano dentro un mese che passa veloce come una notte. Ora sì, è davvero Carnevale. Se fino a ieri ci siamo svegliati canticchiando un’altra hit di Annalisa, adesso siamo già schiavi di Matteo Cima e del suo pop salmastroso. È la magia del “Movimento“, che ieri sera ha debuttato sulle tavole delle Jenco con uno spettacolo che racconta un sogno vissuto "Dal tramonto all’alba" in cima al Molo. Tanto divertente, quanto commovente nell’omaggio che i Carnevalari hanno fatto a Daniele Biagini, che del Festival – in questi diciotto anni – è stato tutto. Autore, compositore e arrangiatore. La cui presenza, ieri sera, su quel palco, si è percepita forte quanto pesa la sua assenza.

Non sveliamo di più, per chi stasera siederà in platea per assistere alla finalissima. E senza nemmeno chiudere gli occhi potrà farsi accompagnare da Luca Bonuccelli, Andrea Paci, Leonardo Bonuccelli, Lorenzo Ghiselli e Marco Martinelli in quella dimensione sospesa tra realtà ed immaginazione. E attraverso le suggestioni di Carnevale, un po’ poetiche, un po’ ironiche, un po’ nostalgiche, raccontate dalle sedici canzoni in gara, che la giuria presieduta dal conduttore e speaker radiofonico Loris Marchi è chiamata a valutare. Questa sera il verdetto, con il Burlamacco che – tra una pioggia di coriandoli – verrà alzato al cielo.