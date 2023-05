Svaligiata la panetteria Lampitelli a Bicchio. Oltre 8mila euro di danni

VIAREGGIO

Quando ieri alle 5.30 èandata a aprire la panetteria si è accorta che la pianta orchidee non era al suo posto. Poi Cecilia Lampitelli titolare della panetteria che porta il suo nome in via Aurelia sud a Bicchio si è resa conto che il suo negozio era stato “visitato” dai ladri.

Un grosso furto al quale hanno fatto seguito i danni alla attività "mi hanno portato via un ordine di salumi che avevo fatto da pochi giorni. Mi hanno rubato una affettatrice di un valore economico rilevante e poi bottiglie. Insomma quando mi sono resa conto di cosa era successo ho provato un immenso dolore. Ho chiamato le forze dello ordine. È intervenuta la polizia. Oggi ( ieri per il lettore, ndr) sono rimasta chiusa . Non c’è la ho fatta a aprire" racconta Cecilia che da 12 anni è titolare dell’attività. I malviventi solo hanno provocato danni per circa 8mila euro ai quali si aggiunge il bottino portato via.

I malviventi dai primi accertamenti sarebbero entrati in azione intorno alle 20 di domenica e avrebbero dimostrato grande abilità dal momento che il loro raid non era stato notato dal fornaio che ha lavorato nella notte che si è accorto di una pianta non al suo posto.

"Ho avuto bisogno di un giorno di pausa e sono stata sommersa da tanta tanta solidarietà. Il quartiere ha dimostrato di volermi bene. Sono commossa il Comitato di Bicchio ha promosso una iniziativa che mi fa molto piacere".

Il comitato, infatti, ha promosso un’iniziativa di solidarietà. Una raccolta di fondi per dare un grande abbraccio a Cecilia. Chi vuole partecipare può rivolgersi a questi numeri 340.3450624 risponde Stefania e al 329.4258799 risponde un’altra. Un gesto grande di cuore che dimostra sensibilità e solidarietà per Cecilia che rappresenta un punto di riferimento per Bicchio.

Maria Nudi