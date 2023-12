Susanna Lini si aggiudica il premio Cosci

Teatro “Galeotti“ pieno come un uovo ieri mattina per la prima edizione del primo premio “Romano Cosci“, intitolato al compianto versiliese scomparso nel 2014 a 75 anni e rivolto agli studenti del liceo artistico “Stagi” che hanno scelto di proseguire la loro formazione nel campo delle arti figurative. Ad aggiudicarsi la prima borsa di studio, da 2mila euro, è Susanna Lini (nella foto con il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti), di Stiava, iscritta al primo anno del corso di pittura all’Accademia di belle arti di Carrara. La giovane studentessa, che ha ereditato la passione per l’arte dal padre, ha confessato che il suo sogno è lavorare come restauratrice all’Opificio delle pietre dure di Firenze. Ad aprire la cerimonia, condotta dal giornalista Federico Conti, è stato il sindaco, il quale ha ringraziato l’Accademia di Carrara per essersi resa disponibile a collaborare con il Comune: "Speriamo sia l’inizio di una sinergia più ampia. Le nostre realtà sono complementari, non si possono ignorare nella costruzione di un percorso di crescita virtuoso non solo per i nostri ragazzi ma per il futuro dell’intero settore dell’arte e dell’artigianalità". Pensiero subito ricambiato da Fabio Sciortino, vice direttore dell’ateneo carrarese.

Il premio includeva inoltre una sezione dedicata agli studenti dello “Stagi“, chiamati a rielaborare l’opera “Caino e Abele” di Cosci. Sezione che è stata vinta da Veronica Cinquini, la quale oltre all’attestato di partecipazione ha ricevuto anche il volume “Made in Pietrasanta” dedicato agli artigiani. Al secondo posto Francesco Di Lernia e al terzi, a pari merito, Giulio Del Carlo e Andrea Giannoni. L’istituzione del premio era stata approvata all’unanimità lo scorso marzo dal consiglio comunale.