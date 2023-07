Surfiamo Forte", Seconda Edizione Promossa dall'Associazione Bambini Cerebrolesi"

Riparte il 6 luglio la seconda edizione del progetto "Surfiamo Forte" promosso dall’associazione bambini cerebrolesi col contributo del Comune. Oltre all’adesione dei ragazzi che hanno partecipato lo scorso anno, stavolta sarà ancor più numeroso il numero massimo di giovanissimi che potranno sperimentare in gruppo le tecniche di utilizzo della tavola da surf. Ogni giovedì alle dalle 16 – nei mesi di luglio e agosto – alla spiaggia attrezzata Le Boe istruttori qualificati appartenenti alle associazioni We Ride e Surf for all guideranno gli iscritti ad un’esperienza sportiva formativa e divertente ma anche ad un progetto che punta il suo massimo valore sull’assoluta inclusività coinvolgendo tutti i ragazzi in un pomeriggio di condivisione