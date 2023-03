Superstiti e donne coraggio Tantissimi appuntamenti

di Alice Gugliantini

Numerose iniziative per la festa della donna, che si festeggia oggi. Alla scuola primaria Giusti di Piano di Conca, istituto comprensivo Armando Sforzi, si presenta per il sesto anno consecutivo un evento culturale dedicato alla giornata. Quest’anno i lavori dei bambini vertono sulla donna e la musica. Nei locali della scuola verranno esposti le opere frutto di un lavoro interdisciplinare. L’iniziativa vorrebbe condurre i bambini alla conoscenza di come molte donne hanno avuto la forza e la capacità di cambiare il mondo e renderlo migliore. La mostra sarà aperta al pubblico oggi dalle 13 alle 14; dalle 16 alle 17. Domani dalle 13 alle 14, dalle 16 alle 17.

Mostra anche al Cro Darsene di Viareggio. “Chi dice donna dice?” "Abbiamo chiesto ad artisti di ogni genere ed età di raccontare con la loro arte cosa vuol dire per loro “donna”", spiegano dal circolo.

Pittura, disegno, grafica, poesia, le opere con le quali il Cro riaprirà oggi. Le opere saranno esposte per una settimana. L’inaugurazione avverrà con un aperitivo in compagnia delle artiste e degli artisti, e di varie associazioni del territorio invitate a partecipare.

"Uscire dalla violenza si può", è invece il messaggio che il comune di Seravezza ha scelto di far risuonare nella giornata di oggi. Lo Sportello antiviolenza di Querceta sta seguendo 17 vittime, 3 dall’inizio dell’anno. Attivo dal 2019 con la collaborazione della Casa delle donne di Viareggio, la sede è alla Croce Bianca dove una psicologa è a disposizione i lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e i mercoledì dalle 15.30 alle 18.30. Il servizio è gratuito. Per appuntamenti, numero verde 800800811. Lo sportello ha un’appendice anche all’Istituto Marconi di Seravezza, per far in modo che anche le giovanissime abbiano chiari i percorsi da seguire in caso di violenze domestiche o non.

"Un fenomeno, quello della violenza, che in questo primo scorcio dell’anno vede già tre nuovi casi – spiega Vanessa Bertonelli, assessore alle pari opportunità –. Purtroppo la violenza sulle donne è un fenomeno diffuso ovunque e che spesso rimane nascosto tra le tante e anche comprensibili paure, le incertezze sul futuro, la non conoscenza dei percorsi da intraprendere". Per la prima volta la giornata internazionale della donna verrà festeggiata anche a Sant’Anna di Stazzema. "Le superstiti e le donne coraggio dell’Iran", un incontro oggi alle 15.30 nel parco nazionale della Pace (in caso di pioggia alla Fabbrica dei diritti). Interverranno il sindaco Maurizio Verona, un rappresentante dell’associazione Martiri di Sant’Anna e rappresentanti delle tre medaglie d’oro al merito civile Jenny Bibolotti Marsili, Cesira Pardini e Milena Bernabò. Ci sarà anche la testimonianza di Reza Olia, esule iraniano.