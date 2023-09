Suona la prima campanella. Certificati antisismici: "A breve avremo i fondi"

La prima campanella del nuovo anno scolastico sta per suonare e a Massarosa continua a tenere banco la questione della sicurezza delle aule. Il Comune, nei giorni scorsi, ha dato avvio a una serie di lavori di piccole manutenzioni per ottimizzare gli spazi alla luce del superamento dell’emergenza Covìd. Le opposizioni, nel frattempo, hanno chiesto delucidazioni sulle risorse a disposizione per i certificati antismici degli edifici scoladtici. Dal canto suo, l’amministrazione rassicura: la richiesta di variazione di bilancio per inserire gli studi di vulnerabilità sismica è pronta e sarà mandata nei prossimi giorni alla ragioneria come annunciato in consiglio comunale.

"Portiamo avanti l’impegno preso con tutti i passaggi e i tempi necessari", spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali, mentre la sindaca Simona Barsotti sottolinea che "la scuola è una priorità e lo dimostrano gli interventi che ci sono e ci saranno nei prossimi mesi".Tra i cantieri aperti o progettati, si contano il miglioramento sismico delle medie di Piano di Conca (un milione e mezzo), il secondo lotto della scuola di Quiesa (600mila), la scuola di Bozzano (300mila). Mentre gli interventi di questi giorni hanno interessato Pieve a Elici e Piano del Quercione, oltre ad altre operazioni in conclusione in questi giorni.

"Abbiamo presentato nei giorni scorsi questi interventi proprio con l’obiettivo di un rientro in scuole funzionali e in grado di accogliere al meglio i nostri bambini e ragazzi – aggiunge Natali –; certo si può sempre fare meglio ma, stante la situazione finanziaria dell’ ente e le poche risorse, abbiamo dato sempre priorità proprio alle scuole".

