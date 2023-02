Suona, canta e balla: "E’ la città che fa per me"

Entusiasta per una giornata che non dimenticherà facilmente. Lavinia Abate, nostro Carnevale solo di fama. Si è mascherata da bambina nella sua Roma e a 18 anni, con lo scettro di bellezza più ambito, ha coronato il sogno di essere sui viali a mare da protagonista. Al mattino alla Gamc ha ballato una canzone carnevalesca con il vice sindaco Walter Alberici. Poi si è tuffata nella festa, sfilando nell’auto scoperta con Burlamacco e Ondina e ballando sul palco insieme alla banda della Marina americana e sul carro di M2O.

Lavinia, un’esperienza che non immaginavi?

“Assolutamente no, una graditissima sorpresa. Ho capito come Viareggio sia famosa in tutto il mondo. Mi è piaciuta soprattutto la partecipazione popolare. Si divertono e si mascherano tutti, di tutte le età. Questo è il vero spirito di Carnevale che a Roma e nelle altre città non si vive”.

I carri maestosi ti hanno colpito.

“Devo veramente fare i complimenti ai costruttori. Sono degli autentici maestri. Le idee su temi impegnati e più leggeri e la realizzazione sono sensazionali. E’ la dimostrazione di come il nostro Paese tira fuori il meglio quando deve fare qualcosa di importante. Poi ho visto il trionfo della gioia e della spensieratezza. Fra pochi giorni è il primo anniversario della guerra in Ucraina, ci sono tragedie che colpiscono tutti ma ci sono fortunatamente manifestazioni come il Carnevale di Viareggio che ti fanno vivere qualche ora lontano dai brutti pensieri. Poi dopo la pandemia c’era bisogno di ritrovarsi tutti insieme e il Carnevale è un rito collettivo che fa bene a tutti”.

Qualche carro ti ha maggiormente impressionato?

“L’addetto stampa di Miss Italia Marcello Cambi che a Viareggio è di casa mi aveva anticipato qualcosa. Ce ne sono almeno quattro e tutti meritevoli di vincere. Ma il livello complessivo è molto alto“.

Tu suoni bene il pianoforte, da tempo prendi lezioni di canto e ti piace ballare. Viareggio sarebbe la tua città ideale.

“Ho assaporato un clima spettacolare e anche una cucina di pesce magnifica. Ho ringraziato l’amministrazione comunale e la presidente della Fondazione Maria Lina Marcucci per questa accoglienza straordinaria. Tornerò presto e lo dico con convinzione. Intanto mi sono gustata l’edizione dei 150 anni. Almeno una volta nella vita il Carnevale di Viareggio va visto ma io farò sicuramente il bis”.

Enrico Salvadori