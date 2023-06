Sulle orme delle tartarughe Gli incontri di Legambiente

Con Legambiente sulle orme delle tartarughe caretta caretta. Al bagno Principe Azzurro di Viareggio, domani alle 17, e al bagno Aurora di Torre del Lago, sabato alle 17, i volontari dell’associazione ambientalista terranno due incontri di formazione sul tema delle nidificazioni. Interverranno Yuri Galletti, per Legambiente Pisa, capofila del progetto Life Turtlenest; Cecilia Mancusi, per l’Arpat; e Marco Zuffi, erpetologo del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa. Gli incontri lanciano la stagione dei monitoraggi nel comune di Viareggio, che proseguirà fino a fine agosto, coi volontari impegnati sulle spiagge libere di Levante nella ricerca di tracce di tartarughe, mentre gli stabilimenti balneari che aderiranno all’iniziativa controlleranno coi loro bagnini la presenza sugli arenili di competenza. Nell’incontro di giovedì Legambiente premierà due classi della primaria Sbrana che hanno vinto il concorso “Dolphin as a friend”. E i loro lavori artistici saranno presentati ai bagnanti.