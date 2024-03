Sulla "Via dell’orto". Torna la gara più verde per coltivatori creativi

La natura arreda la città. Come ogni anno, il comune di Camaiore nell’ambito della tradizionale manifestazione "È la Via dell’Orto", in programma sabato 13 e domenica 14 aprile, ha bandito il contest degli orti creativi. Il Comune assegnerà una vasca in tufo a ogni partecipante – dieci in tutto, di cui tre per progetti delle scuole superiori – di 8 e 6 metri quadrati. Chi vorrà presentare il proprio progetto (privati, associazioni e professionisti del settore) dovrà presentare domanda all’ufficio turismo e sport entro il 22 marzo. La selezione dei progetti ammessi alla realizzazione terrà cointo della qualità della progettazione, della contestualizzazione, della fattibilità, della pertinenza e coerenza nella scelta delle specie vegetali, e ovviamente dell’armonia generale della composizione. I progetti ammessi saranno poi valutati da una giuria composta da esperti del settore orto e florovivaistico, giornalisti di settore, architetti, artisti e da un rappresentante dell’amministrazione. I primi due classificati si aggiudicheranno un premio in denaro: mille euro al primo classificato; 500 al secondo. Il miglior progetto delle scuole riceverà invece un premio da 500 euro. I progettisti e le squadre degli orti vincitori saranno poi invitati a partecipare alla successiva edizione del concorso con una nuova proposta che accederà direttamente alla fase di realizzazione. Tutte le informazioni per la modulistica sono disponibili sul sito del Comune.