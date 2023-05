Sulla sicurezza serve una legge del Parlamento

Tommaso

Strambi

Bande di ladri che scorrazzano indisturbate. Banditi che, brandendo coltelli, si fanno consegnare contanti o gioielli nelle attività commerciali. E, poi, ancora ‘predatori’ di borse mentre gli automobilisti sono impegnati a stilare il cid dopo un incidente. Per non parlare delle abitazioni svaligiate. Un bollettino di guerra. In tutto e per tutto. Di una battaglia, purtroppo, sempre più spesso combattuta ad armi impari. Carabinieri e poliziotti, infatti, non si risparmiano. E, spesso, riescono anche a far scattare le manette ai polsi dei responsabili. Salvo, poi, trovarseli di nuovo davanti, come se nulla fosse, poche ore dopo. Il blocco del turn-over e i tagli alla spesa pubblica hanno la loro incidenza è vero. E difficilmente sarà possibile, chiedere un allargamento delle maglie. L’Europa ha il fucile puntato su ogni singolo sforamento di bilancio visti anche i ritardi nella messa a terra del Pnrr. Il resto è lasciato alle promesse della politica. Ma, ormai, non basta più. Serve qualcosa di concreto. Di reale per ritrovare la sicurezza perduta. Una scossa vera. A partire proprio dal Parlamento chiamato a fornire ai magistrati misure concrete per assicurare, davvero, alla giustizia chi commette i reati. Con urgenza. Non possiamo aspettare che la situazione sfugga di mano, che accada qualcosa di più grave per intervenire. Qualche anno fa il sindaco di Firenze, Leonardo Domenici, s’incatenò a Roma davanti alla sede di un quotidiano. Perché non fare qualcosa di simile? Non ci sarebbe neanche bisogno di andare sino alla capitale. Basterebbe fermarsi all’Orologio in Passeggiata. L’eco di una simile protesta sarebbe garantita. Poi, i parlamentari dovrebbero buttar giù una proposta di legge per sanare le storture della riforma Cartabia che, anziché semplificare, ha aumentato la burocrazia e sottoposto all’obbligo di querela di parte la procedibilità di certi reati.

Il governo i numeri li ha. Perché non farlo?