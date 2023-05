Sulla sicurezza serve una legge del Parlamento

Tommaso Strambi

Percezione e realtà. Quando si parla di sicurezza subito si alzano i muri etimologici delle distinzioni. Dei distinguo. In una dialettica che finisce solo per lasciare intercapedini in cui prosperano le intolleranze populistiche. Un rischio che non possiamo permetterci. Il confronto costituisce da sempre l’elemento imprescindibile della crescita culturale e dell’inclusione. Ma è chiaro che la premessa di tutto questo non può che essere un elevato e diffuso senso di illegalità. Che non sia solo una questione di percezione, ma di realtà è evidente. Anzi. Lampante. Drammaticamente lampante.