Sul tetto della stazione per chiedere sicurezza e lo stop agli sgomberi

Si sono arrampicati sul tetto della stazione gli attivisti dei movimenti per la casa, del sindacato Asia e della Brigata Mutuo Sociale per l’abitare, e hanno mostrato lo striscione: "Fs metta in sicurezza i treni e non sgomberi le case occupate". Un’azione dimostrativa nata a seguito della minaccia di sgombero ricevuta dagli occupanti delle case delle Ferrovie. "Immobile rimasti in abbandono per anni – spiegano gli attivisti –. Ora, però, le Ferrovie hanno deciso di rientrare in possesso di queste proprietà, fregandosene della famiglie ci abitano e che hanno rimesso a norma quelle abitazioni con i propri risparmi". "Solo poche settimane fa, a Viareggio, – proseguono – si è registrato un principio di incendio su un treno che trasportava Gpl e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Questo episodio, dopo il 29 giugno, ha riacceso la paura. Per questo chiediamo sicurezza, per chi viaggia e vive lungo i binari. E chiediamo che chi abita in spazi delle Ferrovie veda regolarizzata la propria situazione con canoni equi".