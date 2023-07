Sul pontile il talk "Sapori e saperi" Tra ricette, personaggi e quiz

Parte il talk “Sapori e saperi” stasera alle 21.30 sul palco del pontile, terzo appuntamento della rassegna Lido Food, i martedì dedicati alla cucina e alle sue meraviglie. Ospite d’onore la ditta Del Colle che rappresenta un esempio di lavoro sulla filiera e sulle materie prime, a partire dal rispetto per l’ambiente ed i territori. Ospiti di Andrea Montaresi Linda Niccolai, responsabile customer care, ed Elisa Fiorito, marketing manager, entrambe Del Colle, insieme a loro lo chef Gianluca Giannini, che cucinerà da vivo spettacolari piatti a base di legumi e la nutrizionista Simona Perseo. Ricette, quiz con il pubblico e consigli utili una serata da non perdere per raccontare come cibi a basso impatto ambientale, rispettosi della biodiversità e degli ecosistemi rappresentino la base di una dieta sostenibile.