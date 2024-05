Sul palcoscenico. Tutti allo zoo degli uomini

Stasera alle 21, nella sede della storica associazione L’Uovo di Colombo, in via Matteotti 180 a Viareggio, i “Guitti dell’Uovo di Colombo” presentano in anteprima il nuovo spettacolo “Human Zoo”.

Basato sui testi originali dell’autrice e regista Vera Giagoni questo spettacolo si inserisce nel solco dell’antica tradizione letteraria che, da Esopo a Fedro, passando per La Fontaine a Renard, giunge fino a noi con Orwell.

Si gioca con le caratteristiche e i comportamenti degli animali, ricavati sempre da dati reali, per parlare di tipi umani, restituendo una sorta di catalogo di ruoli, personalità, scelte di vita. Si è come si è per indole, per l’educazione ricevuta, per ciò che ci è accaduto? Chissà... Sembra un destino, ma a differenza di quanto accade per gli animali, comunque sempre innocenti, esiste per noi la possibilità di spostarci un poco più in là, cambiare strada, ribellarci e cercare la libertà, almeno dentro noi stessi.

Con il supporto al suono di Riccardo Panzera sul palcoscenico andranno in scena: Maria Pia Barsotti, Ilde Bicicchi, Lory Bottari, Pier Paolo Caffaratti, Ilaria Casagrande, Stefano di Figlia, Elena Di Giorgio, Laura Domenici, Walter Fabbri, Giovanni Maria Guidi, Luciana Madrigali, Dario Murazzi, Mariella Orsi, Michele Petrucci, Massimo Todaro.

Non resta che andare a vedere lo spettacolo e vivere e riflettere sul messaggio.

red.viar.